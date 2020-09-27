Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
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Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

27.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:19
Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

ADANA'da bir depo ve araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1,6 milyon TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

ADANA'da bir depo ve araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1,6 milyon TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, portmanto arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Odada yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Her iki çalışmada toplam piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonuna el koyan ekipler, konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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