Portland Trail Blazers'ta Lillard sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay yok - Haberler Spor
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Portland Trail Blazers'ta Lillard sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay yok

Portland Trail Blazers'ta Lillard sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay yok
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki ay forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki ay forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Lillard'ın alt karın bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 31 yaşındaki skorer basketbolcunun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği ifade edildi.

Bu sezon sakatlığı yüzünden 11 maç kaçıran Lillard, NBA'de çıktığı 29 karşılaşmada 24 sayı, 4,1 ribaunt, 7,3 asist ortalamaları yakaladı.

Trail Blazers, 16 galibiyet, 24 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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