Portland Trail Blazers'ta CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu - Haberler Spor
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Portland Trail Blazers'ta CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu

Portland Trail Blazers'ta CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skorer oyuncusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skorer oyuncusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan kontroller sonucu sağ akciğerinde sönme teşhis edilen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Geçen hafta sonu Boston Celtics'e 145-117 yenildikleri mücadelenin son çeyreğinde sakatlanan CJ McCollum, oyuna devam edememişti.

CJ McCollum, bu sezon Trail Blazers formasıyla 20,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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