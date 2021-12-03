Portimonense-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Portimonense-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Portimonense-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portimonense, Porto ile karşı karşıya geliyor. Portimonense, Porto'yu ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki Portimonense-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portimonense, Porto ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Portimonense-Portomaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

PORTİMONENSE - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portimonense-Portomaçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 22:00'da oynanacak. KarşılaşmaS Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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