Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 32,4 büyüyerek 482,6 milyar liraya çıktı.

TSPB, portföy yönetim şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayımladı.

Rapor, bu yılın ilk dokuz ayı itibarıyla yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin etkisiyle, portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonlardaki büyümenin güçlü bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu. TSPB'nin portföy yönetim şirketleri faaliyet verileri ve finansal tabloları üzerinden gerçekleştirdiği analizlere dayanan raporuna göre, 2020 yılı sonu itibarıyla 364,6 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, yüzde 32,4 artarak bu yıl eylül sonu itibarıyla 482,6 milyar liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, söz konusu dönemde emeklilik fonları portföyündeki büyüme yüzde 12 ile sınırlı kalırken, yatırım fonları portföyünde ise yüzde 55 seviyesinde hızlı bir büyüme gerçekleşti.

Yatırım fonları dokuz ayda yüzde 55 büyüdü

2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla portföy yönetimi sektöründe 48 şirket yatırım fonu yönetiyor. Bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 241 yeni fonla birlikte sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 900'e çıktı. TSPB verilerine göre, yatırım fonu sayısındaki artışa paralel olarak 2020 yılı sonunda 152 milyar lira olan yatırım fonları portföy büyüklüğü, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 55 artarak eylül sonu itibarıyla 235,1 milyar liraya ulaştı.

Yatırım fonlarının sayısındaki artışta, serbest yatırım fonu sayısının hızlı yükselişinin etkili olduğu ifade edilen TSPB raporunda, bu yılın dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 93 yeni fonla serbest fonların sayısının 321'e çıktığı belirtildi. TSPB verileri, 2021 yılının dokuz ayında serbest fonların portföy büyüklüğünün yüzde 70 artarak 61,5 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. TSPB raporunda, 2021 yılının dokuz ayında menkul kıymet yatırım fonlarının sayısının da önemli ölçüde arttığı belirtilerek, 2020 yılında sadece 17 menkul kıymet fonu kurulurken, 2021 yılının dokuz ayında 68 yeni menkul kıymet fonu kurulduğuna dikkat çekildi. Kurulan yeni fonlarla birlikte 2021 Eylül sonu itibarıyla menkul kıymet fonu sayısının 403'e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 49,5 artarak 2021 yılı eylül sonu itibarıyla 149 milyar liraya çıktığı vurgulandı.

Rapora göre, eylül sonu itibarıyla portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen gayrimenkul yatırım fonu sayısının 73'e, bu fonların portföy büyüklüğünün ise 12 milyar lirayı aştığı kaydedildi. Raporda ayrıca, bu yılın dokuz ayında kurulan 50 yeni fonla girişim sermayesi fon sayısının 88'e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise yüzde 159 artarak 8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Yatırım fonlarında yaşanan hızlı büyümeye kıyasla emeklilik yatırım fonlarındaki büyüme bu yılın dokuz ayında sınırlı kaldı. 2020 yılı sonu itibarıyla 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, dokuz ayda yüzde 12 artarak eylül sonu itibarıyla 191,4 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy büyüklüğü 55 milyar lirayı aştı

TSPB raporuna göre, bu yılın dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde de önemli bir büyüme gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü yüzde 35 artarak 2021 Eylül sonu itibarıyla 55,3 milyar liraya çıktı. TSPB Raporuna göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 23 artarak 904 milyon liraya çıktı.

Gelirlere paralel çalışan sayısı da artıyor

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla 52 portföy yönetim şirketi faaliyette bulunuyor. Bunlardan 2'si fon yönetmediği için portföy yönetiminde bulunan kurum sayısı 50. TSPB verilerine göre, sektörde yeni kurumların faaliyete geçmesiyle 2020 sonu itibarıyla ilk kez 800'ü aşan çalışan sayısı, sektörde yaşanan büyüme ve gelirlerdeki artışa paralel bu yılın dokuz ayında da artışını sürdürerek 900'e çıktı.

TSPB raporunda, özellikle yatırım fonu portföy büyüklüğündeki artış ve artan getirilere paralel olarak portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin, 2019'dan başlayarak önemli ölçüde arttığı belirtildi. TSPB raporuna göre, artan portföy büyüklüğü ile beraber satış gelirleri önemli oranda artarken, giderlerin aynı hızda büyümemesinin etkisiyle bu yılın ilk dokuz ayında portföy yönetim şirketleri 736 milyon lira net kar elde etti.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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