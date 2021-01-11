Portföy yatırımları Kasım'da 1.3 milyar dolar arttı
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Portföy yatırımları Kasım'da 1.3 milyar dolar arttı

11.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:54
Portföy yatırımları Kasım'da 1.3 milyar dolar arttı

Türkiye'ye portföy yatırımlarında, Kasım ayında 1 milyar 298 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Türkiye'ye portföy yatırımlarında, Kasım ayında 1 milyar 298 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolar net alış yaptı. Kasım'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler de 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon dolar arttı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervler de Kasım'da 145 milyon dolar azaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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