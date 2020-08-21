Portföy yatırımları ilk yarıda yüzde 17.2 azaldı Türkiye'de portföy yatırımları, Haziran sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17.2 azalışla 112.5 milyar dolara geriledi.

Türkiye'de portföy yatırımları, Haziran sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17.2 azalışla 112.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24.3 azalışla 24.7 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 52.8 azalışla 7.3 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6.5 azalışla 46 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 2.4 azalarak 293.8 milyar dolara geriledi.Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 10.6 azalarak 31.1 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı yüzde 15.3 artarak 15.7 milyar dolara yükseldi.Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.0 azalarak 63.1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3.6 azalarak 93.3 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA