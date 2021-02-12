Portföy yatırımları Aralık'ta net 5.2 milyar dolar arttı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Aralık'ta 836 milyon dolarda kalırken, aynı dönemde portföy yatırımlarındaki net giriş 5 milyar 209 milyon doları buldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Aralık'ta 836 milyon dolarda kalırken, aynı dönemde portföy yatırımlarındaki net giriş 5 milyar 209 milyon doları buldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşikler bu dönemde, hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanırken, diğer sektörler 5 milyon dolar net geri ödeme yaptı.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 425 milyon dolar net arttı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 559 milyon dolar, 129 milyon dolar ve 604 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 734 milyon doları net artış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı