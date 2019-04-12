Portekizliler Samsun'da Tramvayları İnceledi

Portekiz'in 2'nci büyük şehri Porto'nun metro yöneticileri, SAMULAŞ'ın hafif raylı sistemde kullandığı araçları incelemek üzere Samsun'a geldi.

Samsun'da, hafif raylı sistemin işleticisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), Portekiz'den gelen metro yöneticilerini ağırladı. Portekiz'in başken Lizbon'dan sonraki 2'nci büyük şehri Porto'nun Metro Operasyon Müdürü Pedro Mota Pereira ile Porto Metrosu Operasyon Direktörü Nuno Aleluia, SAMULAŞ'ı ziyaret etti.

İşletim ve bakım performansları

Portekizli konuklarını SAMULAŞ merkezinde ağırlayan Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat, "Konuklarımız, raylı sistem hattında kullandığımız Çin menşeili CRRC marka hafif raylı sistem araçlarımızı inceledi. Bakım ve onarım ekiplerimiz konuklarımıza özellikle araçların işletim ve bakım performansları hakkında detaylı bilgi sundu" açıklamasında bulundu.

Samsun ile Porto hizmet farkı

Portekizli metro yöneticilerinin ayrıca Bursa'da üretilen yerli tramvay Panaroma hakkında da bilgi aldıklarını belirten Ziya Kalafat, "Misafirlerimize Panaroma ile ilgili de teknik bilgiler sunduk. Karşılıklı bilgi alışverişi sonrası Porto Tramvay İşletmesi'nin önemli anahtar performans verileriyle ilgili bilgi sahibi olduk. Bu performans verilerini kendi verilerimizle kıyasladığımızda vatandaşımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin oldukça yüksek olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Bu durum bizleri mutlu etti" dedi.

Porto'dan gelen konuklar son olarak SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan'ı da makamında ziyaret etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA