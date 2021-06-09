Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, EURO 2020'de yeni rekorlar peşinde
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Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, EURO 2020'de yeni rekorlar peşinde

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, EURO 2020'de yeni rekorlar peşinde
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ile birlikte turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor.

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ile birlikte turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor.

Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de görev alması durumunda 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de gol atması halinde Fransız efsanesi Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza atacak.

Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

Maç sayısında da Buffon'u geçmek istiyor

Cristiano Ronaldo, 21 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

Ancak elemeler de dikkate alındığında, toplam 58 karşılaşmada oynayan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Ronaldo'nun önünde ilk sırada yer alıyor.

Elemelerle birlikte 56 mücadelede görev alan Portekizli futbolcu, EURO 2020'de 3 karşılaşmada şans bulması halinde Buffon'u geçerek maç sayısında da zirveye yerleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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