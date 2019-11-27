Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül
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Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül

Portekizli vakıf dünyanın en büyük kanser araştırmaları ödülünü başlattı

27.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:11
Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül

merkezli Champalimaud Vakfı kanserle mücadele için yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarını teşvik etmek için her yıl 1 milyon euroluk ödül vereceğini duyurdu.


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki en büyük ikinci ölüm sebebi olan kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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