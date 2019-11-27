Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül

27.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:11

Portekiz merkezli Champalimaud Vakfı kanserle mücadele için yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarını teşvik etmek için her yıl 1 milyon euroluk ödül vereceğini duyurdu.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki en büyük ikinci ölüm sebebi olan kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle