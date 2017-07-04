Portekizli Pepe Beşiktaş Yolunda

Beşiktaş Kulübü, transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Portekiz Milli Takımı oyuncusu Pepe'de mutlu sona yaklaştı.



İspanya'nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoper ile görüşen siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadan Pepe'nin Beşiktaş formasıyla fotoğrafını paylaştı.



Beşiktaş'ın Instagram hesabındaki "Hikaye" bölümünden yapılan paylaşımda transfer görüşmelerini yürüten asbaşkan Umut Güner ile siyah-beyazlı formayla poz veren Pepe'nin fotoğrafı yer aldı.



Bir başka paylaşımda ise Umut Güner'in yanı sıra yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da bulunduğu ve Portekizli futbolcunun sözleşme imzalarken görülen fotoğrafa yer verildi.



Pepe de sosyal medyadaki hesaplarından, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Park'ın ve İstanbul Boğazı'nın göründüğü bir fotoğraf ile "Bu sene?" ifadesini paylaştı.



Real Madrid formasıyla 10 sezon mücadele eden Pepe, birçok önemli başarı elde etti. 34 yaşındaki stoper, 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Real Madrid'de 3'ü İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa kaldırdı.



Deneyimli savunmacı, Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da zafere ulaşmıştı.