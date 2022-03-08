Portekizli kaleci Beto, Finlandiya'nın Helsinki takımıyla anlaştı

Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos ( Beto ), Finlandiya 1. Lig takımlarından Helsinki'ye transfer oldu.

2017-2020 yılları arasında Göztepe'de forma giyen 39 yaşındaki Beto, yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra sahalara döndü.

Helsinki ile bir sezonluk (Şubat- Ekim 2022) sözleşme imzalayan Beto, basına açıklamasında, "Kulübün bana duyduğu güvene teşekkür ediyorum. Çok memnunum ve heyecanlıyım. Bu tarihi kulübün daha da büyümesine yardımcı olmak istiyorum. En büyük motivasyonum bu." ifadelerini kullandı.

Fin takımının teknik direktörlüğünü Portekizli Bernardo Tavares yapıyor.