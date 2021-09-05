Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da

Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Crespo, Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
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