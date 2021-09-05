Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Crespo, Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay