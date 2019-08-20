Portekiz ve Polonya'dan iş gücü açığı için önlem: Para teşviki ile vergi muafiyeti

20.08.2019 16:29

Portekiz hükümeti yurt dışına göç eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için 6 bin 536 euroluk teşvik programı başlattı. Polonya'da ise 26 yaşından küçük olan ve yılda 20 bin euronun altında kazanan gençler, gelir vergisi ödemiyor. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusu yaşlanırken, ekonomik kriz dahil farklı nedenlerden dolayı yaşanan insan kaynağı ve beyin göçüne bağlı olan iş gücü sorunu giderilemiyor.

Portekiz'de 22 Temmuz'dan bu yana yürürlükte olan "Geri Dönüş" adı verilen teşvik programına 10 milyon euro ayrıldı. Para yardımından faydalanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 2016 yılından önce terk etmiş ve iş sözleşmesi imzalamış olma şartları getirildi. Euronews.com'da Görüntüle