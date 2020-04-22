Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı - Haberler
Portekiz, İspanya, Madrid, Güncel, Haber

Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya ve Portekiz'de mahsur kalan Türk vatandaşlarından 150'si, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının...

22.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:08
Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya ve Portekiz'de mahsur kalan Türk vatandaşlarından 150'si, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının (THY) organizasyonuyla yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı.

Madrid'deki Barajas-Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Türk vatandaşlarıyla ilgilenen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte devletimizin bu imkanı sunması çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan zorlu süreci İspanya'daki Türk vatandaşlarının bu zamana kadar sorunsuz bir şekilde geçirdiğini kaydeden Erginay, "Öğrencilerimizin ve geçici süre İspanya'da bulunan vatandaşlarımızın ilk tahliyesini 17 Mart tarihinde yapmıştık. İlk seferde 70'e yakın vatandaşımızı uğurlamıştık. 20 Mart'ta Barselona'dan 93 vatandaşımız gitmişti. Bugün Madrid'den gerçekleştirdiğimiz ikinci tahliyede 150'ye yakın vatandaşımızı memlekete gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

"Zor bir dönem olmasına rağmen uçak seferi organize eden devletimiz sağ olsun"

Yurda dönenlerden Hamiyet Ceryan da "Kızıma yardım etmek ve torunumla birlikte olmak için 1 Mart'ta Madrid'e geldim. Normalde 2 Nisan'da Türkiye'ye dönecektim ama koronavirüsten dolayı bu zamana kadar uçak bulamadım. Şimdi memlekete döneceğim için heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

Salgından dolayı Madrid'de olduğu dönemde evden dışarı çıkamadığını ve torunuyla evde vakit geçirdiğini anlayan Ceryan, "1 yaşındaki torunuma çok alıştım ama yapacak bir şey yok. Gelecek belirsiz ama umarım en kısa zamanda onlar Türkiye'ye gelir ve yine birlikte oluruz. Zor bir dönem olmasına rağmen uçak seferi organize eden devletimiz sağ olsun. Ramazan Bayramı'nda memleketimde, ailemle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Mustafa Keser Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Tamer Tuna Hikmet Karaman Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:02:55. #1.15#
title