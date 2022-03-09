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Portekiz-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Portekiz-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Portekiz maçının biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Portekiz maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Portekiz-Türkiye karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 12.00'de başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamadan satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Portekiz-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 200 lira olarak belirlendi.

AA / Hilmi Sever - Spor

A Milli Futbol Takımı, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Haberler

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