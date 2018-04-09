Portekiz Sinemasından I. Dünya Savaşı Hikayesi

Fransa ile Portekiz La Lys Muharebesi'nin 100'üncü yılını anarken Portekiz sineması Birinci Dünya Savaşı'nın bu kritik cephesinin en fazla anılan ismi, Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanlarından sayılan askerlerinden Anibal Augusto Milhais'i bir sinema filmiyle anıyor.