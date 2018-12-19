Portekiz Parlamento Heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Bozkır, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Portekiz'in dost bir ülke olduğunu ve Türkiye ile Portekiz arasında stratejik ilişki bulunduğu ifade etti. Bozkır, parlamentolar arasında da ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto da Portekiz'in Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğuna işaret etti. Pinto, Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler konusundaki çabasını hayranlıkla takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA