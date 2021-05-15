Portekiz, Kovid-19 vakalarının düşük olduğu ülkelerden turist kabul etmeye başlıyor

Portekiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Portekiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 14 günde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayıları 500'ün altında olan AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ile bağlantılı ülkelerden 17 Mayıs'tan itibaren turist kabul edileceği bildirildi.

Bakanlık, belirtilen şartları karşılayan ülkelerden geleceklerin uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonucu çıkmış PCR testlerini ibraz etmelerinin yeterli olacağını duyurdu.

Bunu karşılamadan yolcuların uçağa binmesine izin veren hava yolu şirketlerine 500 ila 2 bin avro para cezası verileceği kaydedildi.

Vaka sayısının yüksek olduğu Hırvatistan, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İsveç gibi yerlerden ise sadece zorunlu durumlarda (profesyonel, ailevi, sağlık veya insani gerekçeler) seyahatlere izin verileceği, buradan gelecek kişilere negatif PCR testinin yanı sıra 14 günlük karantinanın da zorunlu tutulacağı ifade edildi.

Kovid-19'da ocak ayında vaka ve can kayıplarında yüksek rakamların görüldüğü Portekiz, alınan sıkı tedbirlerin ardından mayıs ayının başından beri salgınla ilgili verilerini büyük oranda düşürmüştü.

Ülkede son bir aydır Kovid-19'dan günlük can kayıpları 10'un altında seyrederken, mevcut durumda ülke genelinde 22 bin aktif vaka bulunuyor.

Kovid-19 aşılamasında bu zamana kadar ülke nüfusunun yüzde 12'sinde aşılamayı tamamlayan Portekiz, İngiltere'nin açıkladığı vatandaşlarının seyahat etmesine izin verdiği destinasyonlar arasında "yeşil listede" yer alıyor.

Portekiz hükümeti, ülke ekonomisi için önemli bir sektör olan turizmde bu yaz olumlu sezon bekliyor.

Porto kenti, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçına da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli