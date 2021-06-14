Portekiz kademeli normalleşmede önlemleri gevşetmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Portekiz kademeli normalleşmede önlemleri gevşetmeye devam ediyor

Portekiz kademeli normalleşmede önlemleri gevşetmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi.

Portekiz'deki sol azınlık hükümeti, salgının yoğun görüldüğü başkent Lizbon ve Braga gibi bazı şehirlerin de aralarında olduğu 4 bölgeyi, yeni kararların dışında bıraktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre son haftalarda ülkede tespit edilen yeni vakaların yüzde 60'ı Lizbon ve Tajo Vadisi bölgelerinde görülürken, buralarda her 100 bin kişinin 120'sinde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Ülkede mayıs başında başlayan kademeli normalleşmenin 5. aşamasına bugün geçilirken, salgının yoğun olduğu 4 bölge dışındaki her yerde geçerli olan yeni kararlar kapsamında evden çalışma zorunluluğu kaldırılıp, restoranların saat 01.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor.

Ayrıca mağazalardaki Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılarak toplu ulaşım araçlarının oturan yolcu kapasiteleri yüzde 100'e, ayakta yolcu kapasiteleri de yüzde 70'e kadar çıkartılıyor.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Kovid-19'da gelinen aşamayla kademeli normalleşmede "artık geri adım atılmayacağını" söyledi.

Portekiz meclisi, ülkede maske kullanma zorunluluğunu 13 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Salgının başlamasından bu yana 17 bin 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplamda 857 bin 447 vakanın tespit edildiği Portekiz'de ülke genelinde son 14 günde her 100 bin kişide görülen Kovid-19 sayısı 79 olarak açıklanmıştı.

Portekiz'de mevcut durumda nüfusun yüzde 23'ünde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emmanuel Macron Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Balcı Fahriye Evcen Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Roland Garros Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Portekiz kademeli normalleşmede önlemleri gevşetmeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:24:32. #1.14#

title