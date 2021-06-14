Portekiz kademeli normalleşmede önlemleri gevşetmeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi.

Portekiz'deki sol azınlık hükümeti, salgının yoğun görüldüğü başkent Lizbon ve Braga gibi bazı şehirlerin de aralarında olduğu 4 bölgeyi, yeni kararların dışında bıraktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre son haftalarda ülkede tespit edilen yeni vakaların yüzde 60'ı Lizbon ve Tajo Vadisi bölgelerinde görülürken, buralarda her 100 bin kişinin 120'sinde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Ülkede mayıs başında başlayan kademeli normalleşmenin 5. aşamasına bugün geçilirken, salgının yoğun olduğu 4 bölge dışındaki her yerde geçerli olan yeni kararlar kapsamında evden çalışma zorunluluğu kaldırılıp, restoranların saat 01.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor.

Ayrıca mağazalardaki Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılarak toplu ulaşım araçlarının oturan yolcu kapasiteleri yüzde 100'e, ayakta yolcu kapasiteleri de yüzde 70'e kadar çıkartılıyor.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Kovid-19'da gelinen aşamayla kademeli normalleşmede "artık geri adım atılmayacağını" söyledi.

Portekiz meclisi, ülkede maske kullanma zorunluluğunu 13 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Salgının başlamasından bu yana 17 bin 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplamda 857 bin 447 vakanın tespit edildiği Portekiz'de ülke genelinde son 14 günde her 100 bin kişide görülen Kovid-19 sayısı 79 olarak açıklanmıştı.

Portekiz'de mevcut durumda nüfusun yüzde 23'ünde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli