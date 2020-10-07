Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda? Portekiz İspanya maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
07.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:15
Hazırlık maçlarının başlamasıyla sporseverleri hazırlık maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Portekiz İspanya maçının sonucu merak edildi. Peki, Portekiz İspanya maçı hangi kanalda? Portekiz İspanya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Portekiz İspanya ne zaman, saat kaçta?
Sporseverlerin yakından takip ettiği milli takımlar hazırlık maçları başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı müsabakalar arasında Portekiz İspanya maçı ilgi odağı oldu. Peki, Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda? Portekiz İspanya maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Portekiz İspanya maçı bugün 21.45'te başlayacak.
PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz İspanya maçı S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.