Portekiz - İspanya hazırlık maçı ne zaman? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? Şifresiz mi olacak?
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Portekiz - İspanya hazırlık maçı ne zaman? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? Şifresiz mi olacak?

06.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:16
Portekiz - İspanya hazırlık maçı ne zaman? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Portekiz - İspanya takımlarıdır. Peki Portekiz - İspanya hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Hazırlık maçlarından en çok merak edileniPortekiz - İspanya arasında oynanan maçtır. FutbolseverlerPortekiz - İspanya maçını çok merak ediyor. PekiPortekiz - İspanya saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz ve İspanya arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Maç S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - İspanya hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde Portekiz'in ev sahipliğinde Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacaktır.

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