Portekiz'in Tahran Büyükelçiliği, İranlılara vize verme işlemlerini askıya aldı

Portekiz'in Tahran Büyükelçiliği "güvenliğin artırılması" gerekçesiyle İran vatandaşlarına vize vermeyi geçici süreliğine durdurdu. Portekiz Dışişleri Bakanlığı, bu durumun herhangi bir siyasi nedenden ya da güvenlik tehdidinden kaynaklanmadığını vurguladı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, vize verme işlemlerinin askıya alınışının geçici süreliğine olduğu; bu esnada vize alması gereken İranlılara alternatif seyahat belgeleri sunmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle