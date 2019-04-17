Portekiz'in Madeira adasında otobüs kazası: En az 28 ölü, çok sayıda yaralı

Portekiz'in en turistik adalarından Madeira'da bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Turistleri taşıyan otobüs kazasında çok sayıda yaralı olduğu da açıklandı. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri ölü sayısının daha da artmasından endişeleniyor. Zira ilk olarak 9 olarak açıklanan ölü sayısı kısa süre sonra 28'e yükseltildi. Kaza yerine birçok ambulans sevk edilmiş durumda.

Atlas Okyanusu'nda bulunan Madeira takım adası Azorlar takımadası ile birlikte Portekiz'e bağlı iki özerk bölgeden biri konumunda. Bir turizm cenneti olan takımada Avrupa kıtasından tam bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle