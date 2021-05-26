Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti
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Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi Salondaki katılımcılar Hediye sunumu ANKARA - Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi

Salondaki katılımcılar

Hediye sunumu ANKARA - Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Büyükelçi Leitao'yu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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