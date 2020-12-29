Portekiz ile yapılacak işbirlikleri masaya yatırıldı
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Portekiz ile yapılacak işbirlikleri masaya yatırıldı

29.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:53
Portekiz ile yapılacak işbirlikleri masaya yatırıldı

ULUSKON heyeti, Portekiz Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

ULUSKON heyeti, Portekiz Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Portekiz ve Türkiye arasında yeni iş anlaşmaları konuşulduğu açıklandı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Genel Sekreteri Hakan Aktürk ve ULUSKON CEO'su Ozan Atasoy, Portekiz Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi. Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao ile gerçekleştirilen görüştürmede iki ülke arasında gerçekleştirilecek ticari ve sosyal konular üzerine konuşuldu. ULUSKON heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Büyükelçi Leitao'ya teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Jaime Leitao, "Türkiye'de faaliyet gösteren Portekiz firmalarının sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Halihazırda ülkemizde bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon, elektronik, iş makineleri, makine ve teçhizat, seramik, hazır giyim ve ayakkabı, AVM işletmesi, kağıt ve orman ürünleri, mühendislik ve danışmanlık, yenilenebilir enerji, atık depolaması, dekorasyon, boya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Portekiz sermayeli şirketler bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Portekiz ile yeni iş anlaşmaları yapacaklarını söyledi. Başkan Atasoy, başta inşaat, enerji, gıda, teknoloji ve tekstil olmak üzere ihracat ve ithalatın iki ülke arasında büyüyeceğini belirtti.

Başkan Atasoy sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemiz firmalarının da Portekiz'e ilgisinin son yıllarda arttığı gözlenmektedir. Liman işletmeciliği, madencilik, turizm ve otelcilik, gayrimenkul, deniz taşımacılığı, beyaz eşya, ilaç, mücevher ve agro-gıda sektörlerinde Portekiz'de faaliyette bulunan Türk firmalar bulunmaktadır".

Ziyaret sonrası Büyükelçi Jaime Leitao'nun, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ve ULUSKON heyetini Portekiz'e davet ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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