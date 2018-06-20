Portekiz İkinci Maçında Fas ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile Fas karşı karşıya geliyor. Saat 15'te başlayan karşılaşma Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Portekiz İkinci Maçında Fas ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Portekiz ile Fas tarihlerindeki ikinci maçı oynuyor.

Saat 15'te başlayan karşılaşma Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

4' GOL! Sağ taraftan kullanılan kornere iyi yükselen Cristiano Ronaldo takımını Fas karşısında 1-0 öne geçirdi.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

PORTEKİZ: Patrício; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo, Carvalho, Moutinho, João Mário; Cristiano Ronaldo, Guedes

FAS: Munir; Dirar, Benatia, Da Costa, Achraf; Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa; Amrabat, Boutaïb, Ziyech

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