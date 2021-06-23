Portekiz - Fransa Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Fransa maç ilk 11 kadrosu!

Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam etmektedir. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Portekiz - Fransa olacak. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Portekiz - Fransa ilk 11 belli oldu mu?