Portekiz - Fransa Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Fransa maç ilk 11 kadrosu!
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Portekiz - Fransa Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Fransa maç ilk 11 kadrosu!

Portekiz - Fransa Euro 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Fransa maç ilk 11 kadrosu!
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Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam etmektedir. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Portekiz - Fransa olacak. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Portekiz - Fransa ilk 11 belli oldu mu?

Portekiz - Fransa Euro 2020 maçı heyecanla bekleniyor. Portekiz - Fransa ne zaman, saat kaçta başlayacak? Portekiz - Fransa Euro 2020 gruptaki son maç mı olacak? Portekiz - Fransa hakemleri belli mi? Maç hangi kanalda? TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 Portekiz - Fransa maçı bugün 23 Haziran Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da (akşam 10'da) başlayacaktır. Maç TRT 1'de yayınlanacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Fransa maçı Puskas Arena'da, Budapeşte Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarından da izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Rabiot, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema

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