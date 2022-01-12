Portekiz, Faslı işçilerin ülkede istihdamı için Fas ile anlaşma imzaladı

Portekiz ile Fas arasında, Faslı işçilerin ülkede istihdam edilmesini öngören anlaşma imzalandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmayı Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva'nın imzaladığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre anlaşma, Portekiz ekonomik dokusunda mevcut iş fırsatlarından yararlanmak için Faslı işçilere yönelik artan talebi karşılamayı amaçlıyor.

Anlaşma, çalıştırma ve konsolosluk hizmetlerini düzenli izleme ve bilgi alışverişini sağlamak için iki tarafın yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan ortak bir komitenin kurulmasını öngörüyor.

AA / Khalid Mejdoup - Ekonomi Haberleri

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