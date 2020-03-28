Portekiz'den mülteci ve göçmenlere 'Covid-19 jesti': tüm sosyal haklardan faydalanabilecekler
Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, ülkeye oturum ile çalışma izni başvurusunda bulunarak incelemeye alınan göçmenlerle sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin dosyalarının kabul edileceği açıklandı
28.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:14
Portekiz hükümeti Covid-19 ile mücadelede göçmen ve mültecileri unutmadı.
Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, ülkeye oturum ile çalışma izni başvurusunda bulunarak incelemeye alınan göçmenlerle sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin dosyalarının kabul edileceği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com