Portekiz'den mülteci ve göçmenlere 'Covid-19 jesti': tüm sosyal haklardan faydalanabilecekler Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, ülkeye oturum ile çalışma izni başvurusunda bulunarak incelemeye alınan göçmenlerle sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin dosyalarının kabul edileceği açıklandı

Portekiz hükümeti Covid-19 ile mücadelede göçmen ve mültecileri unutmadı. Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, ülkeye oturum ile çalışma izni başvurusunda bulunarak incelemeye alınan göçmenlerle sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin dosyalarının kabul edileceği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com