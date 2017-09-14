Portekiz'den İspanya'ya "İberya Ligi" Önerisi
Portekiz kanadından yapılan açıklamada projenin 2019 yılında hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Portekiz'den İspanya'ya "İberya Ligi" önerisi
Portekiz kanadından yapılan açıklamada projenin 2019 yılında hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.İspanya ve Portekiz takımlarını aynı kulvarda buluşturmayı planlayan "İberya Ligi" projesi için gün geçtikçe daha somut adımlar atılıyor.
Portekiz Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Pedro Proença, görev süresinin biteceği 2019 yılına kadar İberya Ligi'nin hayata geçirilmesi için gerekli tüm grişimlerde bulunacaklarını söyledi. Portekiz'in eski hakemlerinden olan Proença, geçtiğimiz günlerde iki ligin yetkililerinin Madrid'de bir araya gelerek konuya ilişkin bir ön protokol imzaladıklarını da duyurdu.
İspanya ve Portekiz liglerini ortadan kaldırılmayacak olan proje kapsamında, lig maçlarının olmadığı dönemlerde iki ülkenin en prestijli takımlarının karşı karşıya gelmesi planlanıyor. Proje özellikle Portekiz açısından, takımlarının futbol dünyasındaki popülerlerliğini artırmak adına önem taşıyor.
Kaynak: EuroSport.com