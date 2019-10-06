Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor

06.10.2019 23:46
Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.


Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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