Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı
Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor
06.10.2019 23:46
Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.
Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com