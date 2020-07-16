Portekiz'de şampiyon Porto Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ligin 32. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Porto, 64. dakikada Danilo Pereira ve 90+1. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Porto, 29. şampiyonluğunu elde etti. Kaynak: AA