Portekiz'de şampiyon Porto
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
16.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:36
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin 32. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Porto, 64. dakikada Danilo Pereira ve 90+1. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Porto, 29. şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA