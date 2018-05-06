Portekiz'de Porto Şampiyon Oldu

Portekiz Ligi'nde 33. haftada Sporting ile Benfica 0-0 berabere kalmasıyla birlikte Porto şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! Ligin 33. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI, PORTO ŞAMPİYON OLDU

Ligde 2 ve 3. sırada yer alan takımların kozlarını paylaştığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Benfica ve Sporting'in puanı 78 oldu. Porto ise 1 maç eksiğine rağmen 1 hafta kala 82 puanla şampiyonluğu garantiledi.