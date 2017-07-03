Portekiz'de Orman Yangını

Portekiz'in orta bölgesindeki Abrantes kenti yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında 3 itfaiye görevlisi ve 5 orman korucusunun yaralandığı bildirildi.



Ulusal Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, Portekiz Resmi Televizyonu RTP'ye yaptıkları açıklamada, Crucifixo ve Porgtela köyleri yakınlarındaki iki ayrı yangına iki farklı ekibin müdahale ettiğini belirterek yangın söndürme çalışmalarına 11 uçağın destek verdiğini kaydetti.



Söndürme çalışmalarında 3 itfaiyeci ve 5 orman korucusunun yaralandığını ifade eden yetkililer, iki orman korucusunun vücutlarındaki ciddi yanıklar nedeniyle başkent Lizbon'daki hastaneye sevk edildiğini bildirdi.



Ülkede, yaklaşık iki hafta önce Pedragao Grande bölgesinde çıkan orman yangınında 62 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun, ülke tarihindeki en büyük yangın felaketlerinden biri olduğu belirtilmiş ve üç günlük yas ilan edilmişti.