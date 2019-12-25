Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi
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Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı

25.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:41
Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi

'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı.


Caminin yemekhanesine gelen onlarca evsiz, Noel'de evlerinde olmasalar da kendilerine ikram edilen sıcak yemeği yiyerek geceyi burada kutladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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