Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi
Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı
25.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:41
Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı.
Caminin yemekhanesine gelen onlarca evsiz, Noel'de evlerinde olmasalar da kendilerine ikram edilen sıcak yemeği yiyerek geceyi burada kutladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com