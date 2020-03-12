Portekiz'de liglere koronavirüs engeli Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), ülkedeki tüm liglerin, dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), ülkedeki tüm liglerin, dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi. Kararın 13 Mart'tan (yarın) itibaren uygulanacağı ve süresiz şekilde geçerli olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA