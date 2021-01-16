Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı
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Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı

16.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:10
Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana yeni vaka ve can kaybında en yüksek sayılar açıklandı.

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana yeni vaka ve can kaybında en yüksek sayılar açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 947 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 709'a, toplam vaka sayısı 539 bin 416'ya çıktı.

Diğer yandan Maliye Bakanı Joao Leao'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Portekiz hükümetinde Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho da hafta içinde yapılan kontrolde testinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alınmıştı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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