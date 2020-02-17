Portekiz’de ırkçılık skandalı

17.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:14

Gün geçmiyor ki futbol tribünlerinde bir ırkçılık skandalı yaşanmasın. Dün akşam yine çok çirkin bir olay, bu sefer Portekiz’de, Vitoria Guimaraes ile Porto arasında oynanan maç esnasında yaşandı.

Vitoria taraftarları, 2016-2017 sezonunda kendi formalarını giyen eski oyuncuları Moussa Marega’ya maç boyunca ırkçı saldırılarda bulundular. 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü atan Marega, taraftarların ırkçı saldırılarına tepki verecek bir şekilde golü kutladı. Maçın hakemi ise bu gol sevinci sonrası Marega’ya sarı kart gösterdi.

Sonrasında saldırılar devamlı bir hâl aldı ve Marega, sahayı terk etmek istedi. Malili oyuncu, takım arkadaşları onu engellemeye çalışsa da kararlıydı. Hatta teknik direktörü Sergio Conceiçao’nun oyuncusunu sahada kalmaya ikna etmeye çalışması da sonuç vermedi. Marega, tüm engelleme çalışmalarına rağmen sahayı terk etti ve soyunma odasına gitti.

Tüm bu çirkin olayların arasında gerek hakemin Marega’ya sarı kart göstermesi, gerekse takım arkadaşları ve antenörünün onun sahayı terk etmesine engel olmaya çalışması; Marega’yı bu olaylar esnasında adeta yalnız bıraktı. Özellikle Porto oyuncusu Otavio’nun ve antrenörü Conceiçao’nun sert ve yakışıksız tavırları, kendi ekip arkadaşları Marega’ya böylesi hassas bir konuda destek vermemeleri anlamına geliyordu.

Marega ise maçtan sonra -sosyal medya üzerinden- yaptığı açıklamada, yaptığının arkasında durduğunu cesur bir şekilde ilan etti: “Stada sadece ırkçı çığlıklar atmak için gelen o aptallara söylüyorum: 'Gidin kendinizi becerin.' Ayrıca hakemlere de beni korumadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ederim, çünkü ten rengimi seviyorum.”