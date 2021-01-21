Portekiz'de ip cambazından nefes kesen gösteri
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Portekiz'de ip cambazından nefes kesen gösteri

21.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:16
Portekiz'de ip cambazından nefes kesen gösteri

Batı Süvarileri (Western Riders) olarak bilinen ip cambazlarından oluşan grup, Portekiz'in Nazare kentindeki ölüme meydan okuduğı gösteri saniye saniye görüntülendi.

Batı Süvarileri (Western Riders) olarak bilinen ip cambazlarından oluşan grup, Portekiz'in Nazare kentindeki ölüme meydan okuduğı gösteri saniye saniye görüntülendi.

Batı Süvarileri (Western Riders) olarak bilinen ip cambazlarından oluşan grup, Portekiz'in Nazare kentinde Praia do Norte uçurumu ile Guilhim kayalıkları arasında kurdukları ip üzerinde yürüdü. Nefes kesen o anları drone ile kayda alan grup, adeta ölüme meydan okudu.Emerson Machado adlı cambazın ipte yürüdüğü an, altında denizdeki şiddetli dalgalar ise görüntülere yansıdı.

"ASLINDA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR DELİ DEĞİLİZ"

Portekiz medyasına yaptığı tehlikeli gösteriyle ilgili konuşan Machado, "Göründüğü gibi deli değiliz. Gerçekte her şey küçük detaylara göre planlandı. Yıllar içinde Nazare dahil birçok yerde yürüyüşler yaptık ve bunu çok ciddiye alıyoruz. İki gün boyunca, Nazare'de uçurum ile kaya arasında düzinelerce yürüyüş yaptık ve bu süre zarfında hiç kimse yaralanmadı. Bu iş planlama ve dikkatli bir şekilde birlikte çalışan deneyimli bir ekip tarafından yapıldığında nispeten güvenlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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