Portekiz'de hızlı tren kazası: 1 ölü, 50 yaralı
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Portekiz'de hızlı tren kazası: 1 ölü, 50 yaralı

Portekiz'de 282 yolcunun içinde bulunduğu hızlı tren raydan çıktı.

Portekiz'de hızlı tren kazası: 1 ölü, 50 yaralı
31.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:41

Portekiz'de 282 yolcunun içinde bulunduğu hızlı tren raydan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Portekiz'in Coimbra kenti yakınlarındaki Soure bölgesinde 282 yolcunun içinde bulunduğu hızlı tren raydan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 50 kişi ise yaralandı. Soure Belediye Başkanı Guto Gouvea, yaptığı açıklamada kaza sonrası yolcuların çoğunun tek başlarına trenden inmeyi başardıklarını aktarırken, bölgede bulunan bir tarlaya sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve dostlarına yürekten baş sağlığı diledi. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, (ANEPC) sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada ise kaza bölgesine 64 kara ve 2 hava aracıyla başta olmak üzere 167 destek ekibinin gönderildiği bildirildi. - LİZBON

Kaynak: İHA

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