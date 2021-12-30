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Portekiz'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Portekiz'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Portekiz'de son 24 saatte 28 bin 659 korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Portekiz'de son 24 saatte 28 bin 659 korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor. Portekiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 28 bin 659 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 358 bin 817'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hastaneye yatırılanların sayısı düne göre 65 artarken, toplam sayı bin 34'e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 937'ye yükseldi. Ülkede yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısı ise 144 olarak açıklandı. Üst üste beşinci gün yoğun bakımda olan hasta sayısının azaldığı görüldü.

KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜNDEN 7 GÜNE İNDİRİLDİ

Portekiz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif çıkan, ancak semptom göstermeyen kişilerin zorunlu karantina süresi 10 günden 7 güne indirildi.

Portekiz, nüfusunun yüzde 87'sinin tam aşı programına sahip olması ile dünyada Covid-19'a karşı en yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

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