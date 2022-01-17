Portekiz'de erken genel seçimde kampanya süreci, Kovid-19 salgını gölgesinde başladı - Haberler
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Portekiz'de erken genel seçimde kampanya süreci, Kovid-19 salgını gölgesinde başladı

Portekiz'de erken genel seçimde kampanya süreci, Kovid-19 salgını gölgesinde başladı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde siyasi partiler kampanyalara başladı.

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde siyasi partiler kampanyalara başladı.

Kovid-19 salgınında yeni vakaların en yüksek seviyelere çıktığı ülkede siyasi partilerin bu kez kalabalık mitingler yapmayacağı açıklandı.

10,3 milyon nüfuslu Portekiz'de nüfusun yüzde 89'u iki doz Kovid-19 aşısı olurken, 3,5 milyondan fazla kişiye hatırlatma aşısı yapıldı.

Günlük vaka sayılarının 35 binin üzerinde olduğu ve günde ortalama 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede halk, salgın döneminde 3. kez sandık başına gidecek.

Son seçimin 6 Ekim 2019'da yapıldığı Portekiz'de, Başbakan Antonio Costa'nın liderliğinde Sosyalist Partinin (PS) kurduğu azınlık hükümeti, 2022 bütçesini geçen kasım ayında parlamentoda geçiremeyince erken seçim kararı alınmıştı.

Anketler, 2015'ten bu yana iktidarda olan PS'nin bu seçimde de en fazla oyu alacağını ancak yine tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyeceğini ve Sol Blok ile Komünist Partinin dışarıdan desteğine ihtiyacı olacağını gösteriyor.

Portekiz'de 230 sandalyeli meclis için milletvekillerinin belirleneceği seçimde, salgından dolayı Avrupa Birliği'nin oluşturduğu kurtarma fonundan gelecek 16,6 milyar avroluk (2026'ya kadar) paranın nasıl kullanılacağı ve asgari ücret artışı üzerinde yoğunlaşıyor.

Ülkede 2019'daki seçimlerde 1 milletvekili çıkaran aşısı sağcı Chega (Yeter) partisinin de oylarını artırması bekleniyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

Portekiz, Ocak, Güncel, Haber

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