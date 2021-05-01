Portekiz'de bir final daha

Karate 1 Premier Lig Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban da üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Karate 1 Premier Lig Lizbon etabının ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir finale yükselirken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Uğur Aktaş ve Merve Çoban da üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün başlayan Karate 1 Premier Lig'de Türk sporcuların başarısı ikinci günde de sürdü. Karatenin 'Şampiyonalar Ligi' olarak tanımlanan organizasyonun ikinci gününde karatecilerimiz bir kategoride finale yükselirken, dört sporcu da bronz madalya maçı yapma şansı yakaladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren turnuvada erkekler katada Enes Özdemir finale çıktı. Bir gün önce takım arkadaşları Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş ile birlikte erkekler takım katada finali yakalayan genç karateci yarı final grubunda 26.4 puan alarak Japon Kazumasa Moto'nun önünde birinci oldu. Özdemir yarın altın madalya için İsviçreli Yuki Ujihara ile mücadele edecek. Yarı final gruplarını ikinci sırada tamamlayan Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş ise yarın bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında ülkemizi kadınlar kumite 61 kiloda temsil eden ve Tokyo 2020 vizesi kovalayan Merve Çoban da yarın üçüncülük mücadelesi yapacak. İlk turu maç yapmadan geçen Çoban ikinci turda Slovak Ingrida Suchankova ve üçüncü turda Ekvadorlu Jacquelin Factos'u aynı sonuçla 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kanadalı Haya Jumaa'yı 1-0 ile geçen Çoban yarı finalde Mısırlı Giana Lotfy'e 1-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Ancak Çoban, Lizbon'da elde ettiği puanlarla 61 kiloda Tokyo'ya gitmeyi büyük ölçüde garantiledi.

Erkekler kumite 84 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı daha önceden garantileyen Uğur Aktaş da yarı finalde dünya şampiyonu Ryutaro Arago'ya takıldı. İkinci turdan başladığı organizasyonda sırasıyla Ürdünlü Mazin Juaidi'yi 8-2, Makedon Berat Yakupi'yi 9-1 ve Azeri Turgut Hasanov'u 2-1 mağlup ederek son dörde kalan Aktaş, yarı finalde Arago'ya 3-1 yenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı