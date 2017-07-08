Portekiz'de Bir BTÜ'lü

Nanobilim ve Nanoteknoloji alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırmaların bir arada yürütüldüğü dünya genelindeki ilk uluslararası organizasyon olan Portekiz Braga'da bulunan Uluslararası İberya Nanoteknoloji Laboratuvarı (INL), Nanoelektronik Mühendisliği, QMST (Kuantum Malzemeler, Bilimi ve Teknolojileri Mühendisliği, Nanofotonik Mühendisliği, AEMIS (İleri Elektron Görüntüleme ve Analiz Mikroskobisi) incelemeleri ve daha pek çok mühendislik alanında hizmet veren biriminde sunmuş olduğu projeler kapsamında her sene dünyanın dört bir yanından seçilen yüksek nitelikli öğrenciye staj imkanı sunuyor.

2016 - 2017 eğitim-öğretim yılı sonunda, Tematik Staj Eğitimini gerçekleştirmek üzere Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsrafil Küçük'ün danışmanlığında başvurusunu gerçekleştiren ve Kuantum Malzemeleri, Bilim ve Teknoloji Biriminde "Cu(In,Ga)Se2 Emici Tabakalar'ın Selenizasyon Prosesi" isimli projeye katılmaya hak kazanan BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Fatih Alaş bu kapsamda Türkiye'den INL'ye şu ana kadar kabul edilen iki Türk öğrenciden birisi oldu. 3. Sınıf öğrencisi olan, sosyal sorumluluk projelerine aktif katkı sağlayan, aynı zamanda fotoğrafçılık sanatı ile de amatör seviyede ilgilenen Fatih Alaş, Uluslararası İberya Nanoteknoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştireceği çalışmalar ile Yrd. Doç. Dr. İsrafil Küçük' ün yönettiği Nano-lokum (Nano-delight) araştırma grubunun mikroakışkan mühendisliği ve uygulama alanları (Güneş enerjisi depolama, inşaat-beton sanayii ve eczacılık ve kanser, mantar gibi tıbbi problemlerin tedavileri) ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacak.

