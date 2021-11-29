Portekiz'de 13 futbolcuda Omicron varyantı tespit edildi

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Direktörü Ricardo Jorge, Belenenses- Benfica maçının durdurulmasına neden olan ev sahibi takımda tespit edilen Kovid-19 vakalarının Omicron varyantı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Jorge, Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu bildirdi.

Belenenses'te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete'nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım'da Portekiz'e döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde geçen hafta sonu oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48. dakikada durdurulmuştu.

Belenenses sahaya 9 futbolcuyla çıkmış, bu sayı ikinci yarı 6'ya inince hakem maçı durdurma kararı almıştı.

Maçın başlatılması Portekiz basınında büyük eleştirilere yol açmıştı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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