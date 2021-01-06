Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, resmi programına devam edecek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı ve sadece 1 gün uygulanan karantina sürecinin sona ermesiyle resmi programına devam edeceği bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı ve sadece 1 gün uygulanan karantina sürecinin sona ermesiyle resmi programına devam edeceği bildirildi.

Portekiz basınının, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, 4 Ocak'ta görüştüğü bir danışmanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı ev karantinasında bulunan de Sousa'ya yapılan analizlerin sonuçlandığı kaydedildi.

Kovid-19 testleri negatif çıkan 72 yaşındaki de Sousa'nın, Sağlık Genel Müdürlüğü'ndeki uzman doktorlara göre "düşük riskli" grupta yer aldığı ve karantinada kalmasını gerektiren bir durum görülmediği belirtildi.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve favori gösterilen de Sousa'nın, aşırı sağ görüşlü Chega partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Andre Ventura ile bu akşam bir televizyonda yapılacak seçim tartışmasına katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19'da günlük vaka sayılarının ilk defa 10 binin üzerine çıktığı Portekiz'de, 27 Aralık'ta aşılama başlamıştı.

Salgından dolayı 9 Kasım'da başlayan ve 15 Ocak'a kadar uzatılma kararı alınan olağanüstü hal kapsamında alışveriş merkezleri ve restoranların çalışma saatleri kısaltılırken, bazı bölgelere serbest dolaşım kısıtlamaları getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli