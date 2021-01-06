Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, resmi programına devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, resmi programına devam edecek

06.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:38
Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, resmi programına devam edecek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı ve sadece 1 gün uygulanan karantina sürecinin sona ermesiyle resmi programına devam edeceği bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı ve sadece 1 gün uygulanan karantina sürecinin sona ermesiyle resmi programına devam edeceği bildirildi.

Portekiz basınının, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, 4 Ocak'ta görüştüğü bir danışmanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı ev karantinasında bulunan de Sousa'ya yapılan analizlerin sonuçlandığı kaydedildi.

Kovid-19 testleri negatif çıkan 72 yaşındaki de Sousa'nın, Sağlık Genel Müdürlüğü'ndeki uzman doktorlara göre "düşük riskli" grupta yer aldığı ve karantinada kalmasını gerektiren bir durum görülmediği belirtildi.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve favori gösterilen de Sousa'nın, aşırı sağ görüşlü Chega partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Andre Ventura ile bu akşam bir televizyonda yapılacak seçim tartışmasına katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19'da günlük vaka sayılarının ilk defa 10 binin üzerine çıktığı Portekiz'de, 27 Aralık'ta aşılama başlamıştı.

Salgından dolayı 9 Kasım'da başlayan ve 15 Ocak'a kadar uzatılma kararı alınan olağanüstü hal kapsamında alışveriş merkezleri ve restoranların çalışma saatleri kısaltılırken, bazı bölgelere serbest dolaşım kısıtlamaları getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Akalın Kate Middleton
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, resmi programına devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 21:44:39. #1.14#
title