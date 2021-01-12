Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

12.01.2021 02:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 02:25
Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ancak hastalıkla ilgili hiçbir semptomun görülmediği bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ancak hastalıkla ilgili hiçbir semptomun görülmediği bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı de Sousa'nın 10 Ocak'taki Kovid-19 testinin ve 11 Ocak sabahı yapılan hızlı antijen testinin negatif çıkmasına rağmen akşam saatlerinde yapılan PCR testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 72 yaşındaki de Sousa'nın vücudunda Kovid-19 salgınıyla ilgili şu ana kadar hiçbir belirti görülmediği ancak Cumhurbaşkanlığı konutunda karantinada olacağı ve epidemiyolojik verilerin sonuçlarının inceleneceği belirtildi.

De Sousa, 4 Ocak'ta görüştüğü danışmanlarından birinde 6 Ocak'ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yarım günlüğüne karantinada kalmış, yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından, doktorların tavsiyesiyle resmi programına devam etmişti.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan de Sousa, anketlere göre favori gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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