Portekiz Covid-19 krizini neden komşusu İspanya'dan çok daha hafif atlatıyor?
Portekiz, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınında vaka ve ölüm oranları itibariyle komşu ülke İspanya'dan oldukça farklı gelişme gösterdi.
19.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:33
Portekiz, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınında vaka ve ölüm oranları itibariyle komşu ülke İspanya'dan oldukça farklı gelişme gösterdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com