Portekiz Covid-19 krizini neden komşusu İspanya'dan çok daha hafif atlatıyor? Portekiz, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınında vaka ve ölüm oranları itibariyle komşu ülke İspanya'dan oldukça farklı gelişme gösterdi.

Portekiz, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınında vaka ve ölüm oranları itibariyle komşu ülke İspanya'dan oldukça farklı gelişme gösterdi.View on euronews Kaynak: Euronews.com